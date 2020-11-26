وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، عدداً من المشروعات التي يجري العمل على تطويرها، ومن ضمنها المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط بالقاهرة، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بهم.

بدأت الجولة بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تفقد الوزير أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة أمام المتحف، وقاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات، والتي سيتم افتتاحهما قريباً، بالإضافة إلى مشاهدة عرض الملتيمديا الخاص بالمتحف، والذي يعتبر جزءاً مكملا لسيناريو العرض، كما تفقد قاعة العرض المؤقت والهرم الزجاجي.

ثم انتقلت الجولة إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، حيث تفقد الوزير ومرافقوه واجهة المتحف، والبهو والدرج العظيم وقاعتي العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، بإلاضافة إلى المبنى متعدد الأغراض.

كما تم زيارة الغرفة المركزية للتحكم الالكتروني للمتحف، حيث تم استعراض ألية تشغيل المنظومة الأمنية للمتحف، والمجهز بأحدث أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، واستعرض نظام المراقبة والتأمين الخاص بفتارين العرض، والمجهزة بأحدث أجهزة كشف محاولات السرقة وأي اهتزازات او تغييرات في درجة الحرارة داخلها، مما يعمل على الحفاظ على البيئة المثالية لكل قطعة أثرية داخل الفتارين.

وانتهت جولة وزير السياحة والآثار بتفقد متحف محمد علي في شبرا الخيمة، بحضور محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، لتفقد مشروع ترميم القصر بالكامل، حيث بدأت الجولة بزيارة كشك الجبلاية، والذي تم ترميمه بالكامل، على مساحة تتخطى 84 ألف متر مربع.

كما تفقد "العناني" سرايا الفسقية، والتي تم الانتهاء من 76% من أعمال ترميمها، وتشتمل على تدعيم وتثبيت أساسات المبنى، وأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة الرخامية والأسقف الجصية المزخرفة للأروقة والحجرات، وأعمال الترميم للسقف الجمالوني، ومعالجة الألواح الخشبية الداخلية للأسقف، وأعمال الترميم الدقيق، وإعادة الألوان الأصلية للرسومات التي تزين الجدران والأسقف، بإلاضافة إلى ترميم الأرضيات والبحيرة والفسقية التي تتوسطها، تمهيداً لإعادة تشغيلها مرة أخرى.