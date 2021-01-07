«أورام الأقصر» يهنئ البابا تواضروس ووزيرة الهجرة بعيد الميلاد المجيد

قدم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، للتأكيد على المحبة والدور الكبير الذي قام به كل رجال الكنيسة والأقباط بمصر في دعم المستشفى وعلاج مرضى السرطان بالصعيد بالمجان ومستمرون في تقديمه حتى الآن.

وقالت إدارة المستشفى، إن الإخوة الأقباط ورجال الكنيسة في محافظة الأقصر، لم يتوانوا لحظة عن دعم أول صرح طبي لعلاج السرطان بالمجان في صعيد مصر، ومستمرون في خطواتهم ودورهم في تقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان وحث أهل الخير لمواصلة الدعم والتبرع لصالح العلاج لعشرات الآلاف من المرضى.

ومن أبرز الزيارات التي دعمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، كانت في عام 2016 بزيارة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، للمستشفى وأشاد بالفكرة وإقامة مستشفى لعلاج السرطان في الأقصر لخدمة أهل الصعيد، كما أهدى البابا، مدير عام المستشفى الدكتور هاني حسين، درع العائلة المقدسة وهو درع خاص جدا.

كما أكدت إدارة المستشفى على أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، من كبار الداعمين للمستشفى بتنظيم سلسلة مؤتمرات وفعاليات داعمة لأول صرح طبي بالمجان في صعيد مصر، وأشادت بالتجهيزات والعمل داخل المستشفى في مختلف مراحلها وحتى الآن، مؤكدةً على أن المستشفى صرح طبي متميز يجب الحفاظ عليه والعمل على تطويره باستمرار لضمان تقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى بالصعيد.

وتقدمت إدارة الأورمان في الأقصر بالتهنئة لرجال الكنيسة بالأقصر والصعيد لدورهم الكبيرة في دعم المستشفى.

كما استقبلت المستشفى عدة زيارات من القس أرمانيوس فريد راعي كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر، والذى أكد أن المستشفى أصبحح صرح طبي شامخ، وكان حلم جميل لأهالي الأقصر السنوات الماضية، وحاليا أصبح حقيقة ويعالج كم ضخم من المرضى بأحدث الأجهزة العالمية وأحدث التقنيات الطبية، بجانب صرح جديد بالمرحلة الثالثة على مساحة ضخمة يجهز حالياً للافتتاح خلال الفترة المقبلة، وجميعنا فخورين بهذا الصرح الطبي المجاني لعلاج مرضى السرطان، مضيفاً أن المستشفى يضم أطباء على مستوى عالي وجميعهم مدربين على الأجهزة وفي الأقسام التي يعملون بها على أعلى مستوى.