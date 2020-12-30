هيئة الاعتماد والجودة تدرب أطباء شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر

على مدار ثلاثة ايام ، استضاف مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر قيادات وأعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الذين وشاركوا في عدة محاضرات لتدريب وتهيئة الاطباء والإداريين والفنيين بالمستشفى على معايير الاعتماد النهائى في الهيئة .

واختارت الهيئة العامة للاعتماد والجودة والرقابة الصحية مستشفي شفاء الأورمان ليكون أول مستشفي فى الصعيد يحصل على هذه التدريبات .

وتضمن التدريب فى اليوم الأول شرح الدكتور أشرف اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة التعريف المبدئى للاعتماد والجودة وشرح الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لآليات والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية من أجل الاعتماد ودور الهيئة في منح الاعتماد ووضع المعايير المتوافقة مع أحدث المعايير العالمية كما تضمن اليوم الأول تدريب الأطباء والإداريين والفنيين على المعايير الخاصة بالمريض حيث قام كل من الدكتور سيد العقدة والدكتورة ولاء عبد اللطيف بتقديم شرحا مكثفا للمعايير الخاصة بدخول المريض إلى المستشفى ونقله من مستوى رعاية إلى آخر حتى خروجه الى جانب الخدمات التشخيصية والمساعدة وآليات مكافحة ومنع انتشار العدوى وكذلك الجراحة والتخدير والتهيئة.

فيما تضمن اليوم الثانى شرح الدكتور اشرف اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المعايير الخاصة بإدارة الجودة وتقييم المخاطر داخل المستشفي وشرح مؤشرات الآداء الخاصة بالاقسام داخل المستشفى.

وتناول الدكتور سيد العقدة، المعايير الخاصة بسلامة البيئة والمنشآت بينما قام الدكتور أحمد صفوت باستعراض وشرح المعايير الخاصة بإدارة وحوكمة المؤسسة وإدارة الموارد البشرية و المسئولية المجتمعية للمستشفى إلى جانب إدارة وتكنولوجيا المعلومات كما تضمن برنامج التهيئة في اليوم الثالث اقامة ورشة عمل لمختلف ادارات المستشفى تناولت شرحا لأدوات التقييم الذاتي ورحلة تتبع لمحاكاة نموذج تقديم الخدمة الطبية من منظوري كلا من النظام والمريض نفسه في حالة تطبيق معايير الجودة.

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تكاتف شركاء النجاح والعمل سويا لتطوير منظومة الصحة في مصر مشيدا بالدور التكاملي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في تقديم خدمات علاجية متميزة لخدمة المجتمع وفى مقدمة هذه المؤسسات صرح مستشفي شفاء الاورمان بالاقصر .

وقال الدكتور هانى حسين ، مدير مستشفي شفاء الاورمان، إن التدريب كان مفيدا للغاية لتحسين جودة الآداء داخل المستشفي الذي يسعى دائما لمواكبة التطور ليكون فى المقدمة موجها الشكر لكل القائمين على التدريب على مجهوداتهم.

وأكد محمود فؤاد ، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان، أن المستشفى حريص كل الحرص على الإستعانة بالمتخصصين فى كل المجالات التي من شأنها تحسين وتطوير الآداء داخل المستشفي معبرا عن سعادته أن يكون مستشفي شفاء الاورمان والعاملين به أول من يتلقون تلك التدريبات على مستوى مستشفيات الصعيد.