إصابة طفلة وشخص صدمهما سائق في شبرا الخيمة

أصيب شخص وطفلة بإصابات بالغة، إثر حادث تصادم بالشارع الجديد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب السرعة الزائدة، ونُقل المصابان إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة طفلة وشخص إثر حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة بالشارع الجديد أمام محطة ترعة الشابورى، دائرة القسم

جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين أن السائق أصاب الطفلة وعندما حاول الأهالي الإمساك به حاول الهروب فصدم شخصًا آخر أثناء الهرب.

ونقل المصابان للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.