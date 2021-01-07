«التنمية المحلية»: غلق ١٩ ألف منشاة مخالفة لـ«قرارات كورونا»

كشف الدكتور خالدقاسم،مساعد وزير التنمية المحلية، أن لجان المتابعة وحملات المحافظات مستمرة فى متابعة تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المنشآت والمحال منذ مطلع شهر ديسمبر الماضى الذى اقرته الحكومة لضبط وتنظيم عمل المحال ووقف أى فوضى ،مضيفا ل" الوطن" أن تطبيق قرار غلق المحال العامة من ١ ديسمبر الماضى حتى ٦ يناير الجارى أسفر عن غلق ١٩٠٩١ منشاة خالفت مواعيد الغلق،منها ٧٣٦٥ محال و٦٦٠٠ مقهى تم غلقها،و١٣٤ سوق، و٤٦٩ مطعم خالف مواعيد الغلق،و٢٩٧٥ ورشة و١٥٤٨ نشاط آخر تم غلقها.

وأشار إلى وجود تعليمات من وزارة التنمية المحلية للمحافظين بالتشديد فى تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات لمعاونة الدولة فى تحقيق الانضباط ومنع الانشغالات والحد من إزعاج المواطنين وترشيد استهلاك الطاقة والسماح لعمال النظافة القيام بدورهم فى تجميل وتنظيف الشوارع والمياديين،لافتا إلى وجود تنسيق متواصل مع مديريات الأمن والمحافظات لمتابعة الالتزام بقرار غلق المحال،والتاكيد على رؤساء الأحياء والمدن بأهمية تكثيف عمل لجان المتابعة للتأكد من التزام أصحاب المحال لمواعيد الغلق ،مشيرا إلى أن نسب الالتزام بمواعيد الغلق تزداد باستمرار بمختلف المحافظات.

واوضح أن غرفة عمليات الوزارة تتابع باستمرار مع المحافظات كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،لافتا إلى أن المحافظات تتخذ اجراءات الغلق حيال أى منشأة لاتلتزم بالاجراءات الاحترازية ومنها عدم تخطى نسبة تشغيل ٥٠٪ فى المطاعم والكافيهات وحظر الشيشة فى المقاهي والمطاعم وتنفيذ غرامة فورية على كل من لايلتزم بارتداء الكمامة فى المواصلات وأماكن التجمعات والأسواق ومن يمتنع عن سداد الغرامة سيتم تحويله للنيابة .

وأشار إلى استمرار الحملات للتأكد من الالتزام بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وتشديد الرقابة لمنع التجمعات والاحتفالات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، فالدولة جادة فى التصدى لأى تهاون بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين فى ظل انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات التى أقرتها الدولة بشأن مواجهة فيروس كورونا لمنع انتشاره حتى لايتم اتخاذ أى إجراءات أخرى حتى لايتضرر المواطنين ويتم الحفاظ على عمل اصحاب الحرف والمهن المختلفة.