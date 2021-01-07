عاجل.. شركات السياحة: لا عمرة هذا العام للمصريين بسبب كورونا

كشف علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، عن صعوبة أداء المصريين للعمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سواء بمصر أو السعودية.

وأضاف الغمرى لـ«الوطن» أن نسب الإصابات بالفيروس تضاعفت بصورة كبيرة بمصر خلال الأسبوعين الماضيين ما يستحيل معه سفر المصريين للعمرة، لافتا إلى أن ذروة الإصابات مستمرة حتى الشهر المقبل، وهو ما يجعل الوقت المتبقي قليل للإعداد للموسم وإصدار الضوابط المنظمة وتسويق البرامج.

وأشار الغمرى إلى أن المملكة العربية السعودية قد تشترط حصول المعتمرين المسافرين إليها على التطعيم الخاص بكورونا، وهذا التطعيم لم يصل مصر حتى الآن سواء للأطقم الطبية أو أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، وتوفير اللقاح للمسافرين للعمرة سواء بمقابل مادي أو بالمجان قبل حلول شهر رمضان المقبل وهو آخر موعد للسفر للعمرة أمر بالغ الصعوبة.

وتابع أنه بالرغم من أن شركات السياحة مستعدة لتنظيم رحلات العمرة وهناك تشوق من المواطنين المصريين لأدائها إلا أن الحفاظ على صحة المواطنين هو الأهم.

وواصل: «شركات السياحة تحملت خسائر كبيرة بسبب إيقاف رحلات العمرة منذ فبراير الماضي، إلا أن كل تلك الخسائر تهون مقابل إصابة أي مواطن بكورونا».

وكشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أنه وفقا للجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه لن يتم السماح بسفر المصريين للعمرة أو للسياحة بالخارج قبل انتهاء الجائحة أو تراجع نسب الإصابة بالفيروس محليا وعالميا، مشيرة إلى أنه وفقا لتقديرات لجنة الأزمة فإن معدل الإصابات الحالية قد يستمر حتى نهاية الشهر المقبل.