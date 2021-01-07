فرنسا تسجل 22 حالة بالسلالة الجديدة لكورونا.. والسعودية ترصد 10

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 22 إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس على أرضها، حيث يؤدي تسارع انتشار السلالة الجديدة المحورة إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بصورة قياسية، حيث سجلت فرنسا في آخر 24 ساعة، 25 ألف إصابة جديدة بالفيروس وفقا لإحصاءات موقع وورلد ميتر.

وأضافت أنه تم تأكيد ما مجموعه 19 حالة إصابة بالمتغير في فرنسا، بالإضافة إلى ثلاث حالات لأشخاص مصابين بسلالة جديدة مختلفة تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، بينما أكدت الحكومة أن الحدود مع بريطانيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، إنه تم العثور على مجموعتين عاليتي الخطورة يمكن أن تتميزا بالمتغير البريطاني الجديد لـ«كوفيد - 19» في منطقتي بريتاني وباريس، موضحة أن تم تجهيز جميع المعامل لتتبع المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا في فرنسا، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وقال وزير الصحة الفرنسي إن انتشار الفيروس في فرنسا أقل قليلاً مما ينتشر بين جيراننا.. لكن عدد الإصابات يميل إلى الزيادة منذ منتصف ديسمبر.

بينما أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد 10 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، المكتشف في بريطانيا، وفقا لما كشفه محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، اليوم: رصدنا 10 حالات لمصابين بتحورات الفيروس مؤخرا وقد تتبعنا كافة المخالطين لهؤلاء وعددهم 27 شخصا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المصابين العشرة تعافوا من الإصابة، كما أوضحت الفحوصات المخبرية والمتابعات تبين خلو المخالطين من العدوى بالفيروس، حسبما نشرت صحيفة سبق السعودية.