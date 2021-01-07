حقيقة إصابة ياسمين صبري بفيروس كورونا.. ووالدها يرد

منشور مُفاجئ للدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، ورئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، أثار جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الساعات الماضية.

وكان أشرف صبري، قد أبدى استياءه الشديد من ارتفاع أسعار تحاليل مسحة فيروس كورونا بالمعامل الخاصة، وعدم وجود أي تخفيضات عليها، لاسيما في الوقت الراهن، بالتزامن مع تفشي الموجة الثانية من الفيروس، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تحليل مسحة كورونا بـ2000 جنيه.. ولا يدخل ضمن أي كروت تخفيض!!».

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أجرى مسحة كورونا هو وزوجته داخل أحد المعامل الخاصة بالإسكندرية، بشأن الاطمئنان، كما فوجئ بعدم وجود أي تخفيضات على هذا التحليل لحاملي الكروت التأمينية، متابعًا: «إن إجراء التحليل جاء من باب الاطمئنان فقط ولا أحد من أفراد أسرته مُصاب بالفيروس».

ونفى أشرف صبري ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، على خلفية منشوره، بشأن إصابة ابنته الفنانة ياسمين صبري بفيروس كورونا واختلاطها بأحدٍ من أفراد العائلة، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أنها بصحة جيدة، ولم تُصب بأي مكروه، إذ تعيش هي في القاهرة بينما الأسرة تُقيم في الإسكندرية.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، قد حرصت على زيارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة عليها: «في كل مرة بزور فيها مستشفى 57357 بحس بقوة الأطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان.. قضيت يوم حلو أوي معاهم. شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا».