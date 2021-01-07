آية مدني: أول اقتراحاتي في مجلس النواب هتبقى تنظيم الأولمبياد

قالت آية مدني، عضو مجلس النواب بالتعيين، إن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيكون محملا بالكثير من المشكلات التي سيعمل على حلها والتي ستكون على عاتق كافة النواب الجدد: «على قد ما أنا فرحانة على قد ما أنا قلقانة، وكل مكالمات المباركة ليا بطلب منهم يدعولي، والفترة المقبلة هتكون مختلفة تماما».

أحلم بتطبيق الرياضة في كافة المدارس

وأضافت «مدني»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما تحلم به هو تطبيق الرياضة في كافة المدارس وأن يكون للشباب نشاط آخر يقومون به في المجال الرياضي وعدم الاكتفاء بالمكوث على مواقع السوشيال ميديا: «لازم يفهموا يعني إيه رياضة ويعني إيهعمل جماعي، وعايزة كلنا نكون كويسين علشان أقدر أعطي أحسن حاجة».

هناك أهالي يمنعون بناتهم من لعب الرياضة

وأوضحت أنها تطمح لتغيير الكثير من المشكلات التي تواجه الرياضيين العالميين في مختلف الألعاب الرياضية، حيث إن ثقافة الرياضة في مصر غائبة في الكثير من المنازل المصرية، وهناك بعض الأهالي ممن يمنعون بناتهم من لعب الرياضة بعد سن معين، حيث يقوموانبلعب الرياضة من أجل الحصول على درجات التفوق بالثانوية العامة والتوقف بعد ذلك: «لما كنت في ثانية ثانوي عام خدت أول عالم وخدت 10% في التفوق الرياضي، والبيت هو الأساس وأهلي كانوا بيحلموا بوجود حياة طيبة لينا بخلاف الدراسة».

لازم أكون عارفة قدرة البلد في الطلبات قبل طلبها

وأكدت أنها تخرجت من الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وقامت بدراسة كيفية استخراج الأفكار وحل المشكلات خلال فترة وصلت لـ9 أشهر: «لازم أراجع الفكرة قبل ما أطرحها، ولازم كمان أكون عارفة قدرة البلد في الطلبات قبل طلبها من القيادة السياسية».

وأشارت إلى أن أول اقتراحاتها أمام المجلس الجديد هو استضافة مصر لأول دورة ألعاب أوليمبية، كما يجب استخدام الطاقة المستدامة في تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية: «بطولة كرة العالم لليد كل العالم عينه عليها، وأولمبياد طوكيو معتمد على مدى نجاح التجربة المصرية في تنظيم البطولة».

وتابعت: «أكيد الرئيس شايف حاجة أنا أقدر أعملها، ومش بفكر في نفسي إني ست ولكن محتاجين إن المرأة يكون ليها دور أقوى».