مصادر: المعينون في مجلس النواب يجرون الكشف الطبي

كشفت مصادر، عن أنّ أعضاء مجلس النواب المعينين من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأوا صباح اليوم إجراء الكشف الطبي، استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس في الفصل التشريعي الثاني، والمقرر عقدها بعد دعوة رئيس الجمهورية، المجلس للانعقاد في الدور الأول بالفصل التشريعي الثاني.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ المُعينين الـ28 شرعوا منذ صباح اليوم في اجراءات الكشف الطبي لإنهاء واستيفاء الأوراق استعدادًا للجلسة الافتتاحية للبرلمان والتي سيكشف عن موعدها وفقا لقرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد.

ووفقا للائحة، يقود الجلسة الافتتاحية أكبر أعضاء المجلس سنًا ويعاونه فيها أصغر عضوين سنا، يجلسان على يمينه ويساره، ويتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب.

حازم إمام وحسام غالي يتصدران بورصة مرشحي النواب

ويتصدر بورصة ترشيحات مجلس النواب، ثنائي كرة القدم حازم إمام وحسام غالي، ومفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة، ووزير العدالة الانتقالية السابق المستشار إبراهيم الهنيدي، ولاعبة الخماسي الحديث السابقة آية مدني، والكابتن محمد عمر مدرب الاتحاد السابق، والخبير المالي فخري الفقي ووزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين.

وقال الصحفي عماد خليل، عضو مجلس النواب بالتعيين، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنّ قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن الـ28 نائبا المعينين ببرلمان 2021، تكليف، وجميع الأعضاء سواء منتخبين أو بالتعيين سيعملون ليلًا ونهارًا لصالح الوطن، ومن أجل إعلاء دور المجلس التشريعي والرقابي.