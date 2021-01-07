عضو المكتب السياسي للحزب الكردستاني يستقبل قنصل مصر لدى أربيل

استقبل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، مساء اليوم الخميس، السفير محمد وجيه حجازي القنصل العام المصري لدى أربيل.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المشتركة والعلاقات المصرية - العراقية، و كذا العلاقات مع إقليم كردستان العراق.

وقال شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في مصر: إن العلاقات الكردية - المصرية قديمة وتاريخية، وإن مصر كانت أول دولة عربية تفتح قنصليتها في أربيل في الوقت الذي كان هوشيار زيباري العضو القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني وزيرا للخارجية العراقية.

وأشار حبيب، إلى أن السفير حجازي استلم منصبه خلال فترة قصيرة كرابع قنصل عام لمصر في أربيل، وأنه يتمتع بشخصية قادرة على تقوية هذه العلاقات ودعمها على كل المستويات، مؤكدا، ترحيب إقليم كردستان قيادة وشعبا بالشراكة مع مصر.