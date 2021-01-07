عاجل.. بايدن يهاجم ترامب: استخدم الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن أحداث الأمس كانت بمثابة استهداف رمز سيادة القانون وهجوم على أيقونة الديمقراطية، متابعا: «كان أحلك يوم في تاريخ الشعب الأمريكي»، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وحمل بايدن، دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها، في كلمة للشعب الأمريكي، اليوم، قائلا: «كل ما قام به ترامب ساعد في توجيه إهانات لمؤسساتنا الوطنية، وهو ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع، ولن أتطرق للتعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس».

وتابع بايدن خلال هجومه على الرئيس الأمريكي، «ترامب حاول استخدام الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين الأمريكيين، ولو كان المتظاهرون أمام الكونجرس من السود لكان التعامل معهم مختلفا».