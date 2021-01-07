خطوات التسجيل في «تذكرتي» لحضور مباريات بطولة اليد للرجال 2021

أطلقت بطولة كرة اليد للرجال 2021 في نسختها الـ 27، منذ قليل، الموقع الرسمي لحجز تذاكر المباريات فور عرضها.

وأتاح الموقع حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي، والمعني بحجز التذاكر، بالإضافة لإمكان اكتشاف وحجز الفاعليات والمباريات الحصرية.

كيفية التسجيل على الموقع

في البداية لابد من فتح الموقع الرسمي لبطولة اليد على شبكة الانترنت من هنــا .

في الخطوة الثانية يتم اختيار تبويب التذاكر والذي ينقلك بشكل مباشر لموقع تذكرتي .

في الخطو الثالثة إذا كنت مسجل من قبل في تذكرتي فكل ما عليك هو إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور فقط.

أما في حال كنت مشترك جديد فلابد أن تختار الجنسية سواء مصري أو أي جنسية أخرى.

وبعد اختيار الجنسية لابد من إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة ومن بينها رقم الهاتف الذي ترسل من خلاله كود التسجيل.

وفي الخطوة التالية تقوم برفع صورة لبطاقة الرقم القومي علي الموقع وصورة شخصية، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة سيتم استخراج بطاقة FAN ID التي تستطيع من خلالها الحصول على التذكرة .

الإجراءات الاحترازية لبطولة كرة اليد 2021

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها لمنع تفشي فيروس كورونا، ووفقا للدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل ورئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد، فإنه سيتم أخذ كل من يتعلق باللعبة من لاعبي المنتخبات والمدربين ومساعدي الفريق الطبي والصحفيين ومصوري البطولة وأعضاء الاتحاد الدولي وغيرهم، إلى الفنادق لحجزهم حتى مواعيد المباريات مع توفير سبل الراحة لضمان خلوهم من «كوفيد 19».

ومن بين الإجراءات التي سيتم اتباعها إجراء تحليل Pcr، كل 72 ساعة للاطمئنان على حالة الـ 32 منتخبا والأطقم المتواجدة معهم، وأنه في حال الاشتباه بإصابة لاعب فيتم اجراء تحليل كوفيد 19، داخل أحد المعامل المركزية والتي حظيت على اعتراف دولي حتى لا يتم التشكيك فيها.

كما أن جميع صالات البطولة باستثناء صالة ستاد القاهرة تم تصميمها بشكل يساعد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تقسم كل صالة بأربعة ألوان، وهى الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر، على أن يكون الأحمر مخصصا لجميع المتخصين باللعبة الذين خضعوا للحجر المنزلي داخل الـ «full bubble».

وأضاف حازم خميس، لوجود ما يعرف بإسم «دكتور كوفيد»، الذي يعد من الإجراءات الاحترازية المتبعة للبطولة، ووظيفته تكمن في مراجعة كل الإجراءات الصحية للمنتخبات والقائمين عليها من قياس الحرارة والموقف الطبي للاعب حتى يصل اللاعب للصالة.