المتهمون بقتل تاجر الواحات وزوجته: سرقنا صندوق الذهب ودفنا المجوهرات

«كنا عارفين إنه تاجر تمور مشهور وغني، فرحنا نسرقه، بس حظنا وحش بعد ما دخلنا لقيناه في وشنا فضربناه بالعصاية على دماغه فوقع ميت ولما مراته صرخت كسرنا دماغها بالعصاية برضو».. بتلك الكلمات اعترف المتهمون الثلاثة بقتل تاجر الواحات «شريعي.م» 80 سنة وزوجته «فوزية» 70 سنة، داخل منزلهما في الواحات البحرية، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية التي كان المجني عليه يحتفظ بها داخل صندوق صغير داخل منزله.

الجناة خططوا للجريمة لعلمهم بثراء المجني عليه

وأضاف المتهمون في تحقيقات النيابة أنهم استولوا على المجوهرات وذهبوا إلى منزل أحدهم في الواحات البحرية بعد الحادث مباشرة، وقضوا ليلتهم داخل المنزل ودفنوا جزءًا من المشغولات الذهبية في المنزل حتى تهدأ الأمور، بينما أخذوا باقي المسروقات وذهبوا بها إلى تاجر مشغولات ذهبية في الفيوم مستغلين أن أحد المتهمين من الفيوم، ويعرف تاجر الذهب الذي اشترى الذهب منهم بحسن نية، ولا يعرف أنها من حصيلة جريمة سرقة وقتل.

وتابع المتهمون أنهم قاموا بتقسيم مبلغ 15 ألف جنيه عليهم من عائد بيع سلسلة وخاتم، لإنفاقها على متطلباتهم الشخصية، وأنهم ظلوا يراقبون تحركات أجهزة الأمن في استجواب جيران المجني عليه وأقاربه من أجل الوصول للجناة لمدة 30 يومًا، عندها اطمأنوا وبدأوا يتحركون بحرية واعتقدوا أن الجريمة سوف تقيد ضد مجهول حتى فوجئوا بالمباحث تلقي القبض على أحدهم وبمواجهته اعترف وأرشد عن شريكيه وتم ضبطهما.

استخراج صندوق الذهب من حفرة في منزل أحد المتهمين

أرشد المتهمون عن دفن المجوهرات داخل حفرة في منزل أحدهم وتم استخراجها وعثر على صندوق صغير داخله كمية من الذهب وتعرفت عليه ابنة المجني عليهما التي اتهمتهم بالقتل والسرقة.

وعقب انتهاء المتهمين من الإدلاء بأقوالهم قررت النيابة العامة حبسهم بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وأكدت تحريات المباحث أن منفذي الجريمة خططوا لها قبل تنفيذها بعدة أيام.