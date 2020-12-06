عاجل.. العثور على تاجر وزوجته مقتولين داخل منزلهما في الواحات

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط المتهمين بقتل تاجر وزوجته داخل منزلهما في الواحات البحرية.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها وضبط الجناة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا بالعثور على تاجر وزوجته مقتولين داخل منزلها في الواحات البحرية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على كل من شريعي محمد السيد، تاجر تمور، وزوجته فوزية أحمد سعدي في منزلهما وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين تهشم رأس المجني عليهما.

كما تبين وجود بعثرة في المنزل، وهو ما يرجح بأن السرقة هي الدافع وراء قتل المجني عليهما، وجرى تحرير المحضر رقم 853 إداري الواحات البحرية.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.