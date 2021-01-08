ضبط 60 شيشة في حملة على مقاهي الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، للمرة الثانية، بقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالمحافظة، خلال يومين حملة مكبرة بمناطق العوامية والمحطة وحي الفيروز وسوق الصنايع وشرق السكة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 108 محاضر، تضمنت 28 محضر إشغالات، و9 محاضر نظافة عامة، و3 محاضر لـ3 مقاهي، ضبط بها 60 «شيشة»، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و53 محضر إزالات إدارية، ومحضرين منشآت بدون ترخيص.

وكانت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، قد شنت أول أمس الأربعاء، حملة مكبرة ترأسها العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أسفرت عن تحرير 152 محضرًا، تضمنت 33 محضر إشغالات، و12 محضر باعة جائلين، و14 محضر نظافة عامة، و4 محاضر لمقاهي ضبط بها 17 نرجيلة (شيشة)، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و67 محضر إزالات إدارية، و3 محاضر منشآت بدون ترخيص.

وشدد مجلس مدينة الأقصر على تكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وجه العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل على مستوى المركز والقرى التابعة له، لضمان ظهور مركز ومدينة أرمنت بصورة تليق والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة مكبرة، استهدفت مركز أرمنت ومدينة أرمنت الحيط وقرية الرياينة وقرية الرزيقات وقرية المحاميد وقرية السلام، وتم تكثيف أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والداخلية.

كما تم تمهيد كافة الطرق المؤدية إلى الكنائس والتأكيد على تفريغ كافة حاويات القمامة بتلك الطرق أولًا بأول، وتمت أعمال الحملة تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز ورؤساء القرى ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.