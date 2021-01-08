حكاية فتاتين عاشتا مع جثة والدهما 10 أيام: أبونا هيفضل عايش

داخل شقة متواضعة فى عقار سكنى بشارع المدرسة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وقع حادث غريب، حيث احتفظت شقيقتان بجثة والدهما الموظف على المعاش، داخل ثلاجة المنزل لمدة 10 أيام عقب وفاته، لحبهما الشديد له، ورفضهما دفنه حتى كشف عمهما الواقعة.

بلاغ من العم: جثة أخويا فى التلاجة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة عصر أمس، حين وصل موظف فى العقد الرابع من عمره، إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وطلب مقابلة مأمور القسم، وتقدم ببلاغ أفاد فيه أن شقيقه لا يرد على هاتفه المحمول على مدار 10 أيام، وعقب وصوله إلى الشقة فوجئ بجثة أخيه ملفوفة داخل الثلاجة.

وعقب البلاغ انتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى حضرت وناظرت جثة المتوفي وتبين أنه مات منذ ما يقرب من 10 أيام، ولم تظهر أي إصابات ظاهرية على الجثة.

البنات: بنحبه ومش هندفنوه.. أبونا عمره ما يموت

بينما كانت النيابة مناظرة الجثة وتعاين مسرح الجريمة، بدأ فريق المباحث الذي يترأسه العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، مناقشة أبناء المتوفي، فتاة 33 عاما، وشقيقتها 30 عاما، وردد الشقيقتان عبارات منها «أبونا عمره ما يموت.. أبونا هيفضل عايش.. أحنا عمرنا ما هندفنه».. واستمرتا فى الحديث بكلمات غير مفهومة، وتبين أنهما تعانيان من حالة نفسية سيئة، وتم عرضهما على الطب النفسي ولاتزال التحقيقات مستمرة.