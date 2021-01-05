المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور: طردتني وخانتني مع عيل أصغر منها بـ20 سنة

«بتخوني مع عيل أصغر منها بـ20 سنة» بهذه الكلمات بدأ المدرس المتهم بقتل زوجته المعلمة أمام إحدى المدارس الخاصة في بولاق الدكرور، شرح تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، التي نسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وخلال تحقيق استمر 5 ساعات متصلة، مع المتهم الذي أدعى أنه تأكد من خيانة زوجته له مع شاب لا يزيد عمره عن 25 سنة، وأن مقابلتهما كانت تتم داخل شقة الزوجية في غياب ابنتيه البالغتان من العمر 13 و15 سنة، وأن العشيق كان يذهب إليها مرة أو مرتين في الأسبوع، مستغلا قضية الخلع التى أقامتها ضده، وطرده من المنزل منذ عدة أشهر.

قتلتها عشان أغسل عاري

أضاف المدرس المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور، خلال جلسة التحقيق: «مراتي عندها 45 سنة، ووصل بها الأمر إلى الخيانة، وكانت بتقابل عشيقها بشكل مستمر، ولما وصلت لي المعلومات، راقبتها لحد ما اتأكدت من تصرفاتها المشينة، فقررت قتلها عشان أستريح منها وأغسل العار اللي جابتهولي».

وأشار المتهم، إلى أن زوجته لم تضع في اعتبارها أنها أم لطفلتين البنت الكبرى «عروسة» عمرها 15 سنة، وسقطت في بئر الزذيلة، متابعا: «الغريب أنها مدرسة، والمفترض أنها قدوة للأولاد في المدرس ولبناتها».

شتمتني وقالت ملكش علاقة بحياتي

وأوضح المتهم، أنه على خلاف مع زوجته منذ عدة أشهر، انتهى بطرده من المنزل، وإقامتها قضية خلع ضده، لافتا إلى أنه استجاب للضغوط وغادر المنزل حتى لا يلقي بابنتيه في الشارع، لكن والدتهما لم تكن أمينة عليهما ووصل الحال بها إلى خيانته، مع شاب أصغر من زوجها بـ37 سنة، على حد قوله.

وأكد أنه تحدث مع زوجته هاتفيًا عندما وصلت إليه تلك المعلومات، التي تفيد بخيانتها له، وكان ردها الاعتداء عليه بالسباب والشتائم: «قالتلي ملكش علاقة بحياتي، أنت خلاص صفحة سودة وخلصت، والمحكمة هتحكم ليا بالخلع».

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور، قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا بذات التهمة.