سي إن إن: ترامب غير مستقر ويريد التدمير ومحاولات لنزع الرموز النووية

أفاد كبير مذيعي شبكة «سي إن إن» الأمريكية، في خبر عاجل، أن مصادر في الحزب الجمهوري المقربة من البيت الأبيض، تقول إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب «غير مستقر، وصاخب ومثير للجدل وعازم على التدمير في أيامه الأخيرة».

وأضاف المراسل أن «المصدر أكد أنه لا يمكننا أن نأخذ الرموز النووية منه، يجب أن ننتزع الرموز النووية - قبل فوات الأوان».

وطالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي نائب الرئيس مايك بنس، بالتدخل بتفعيل المادة 25 من الدستور التي تنص على عزل ترامب لأسباب صحية.

وأفادت الشبكة أن ترامب وبنس، بينهما خلاف حاد بسبب قيام الرئيس الأمريكي بتحريض مناصريه على اقتحام الكونجرس بينما كان نائبه وعائلته في الداخل.

ولم يفعل الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض الكثير للتحقق من وجود نائب الرئيس وأفراد أسرته داخل مبنى الكونجرس، عندما اقتحم عدد من مثيري الشغب المدعومين من ترامب، قاعات الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، وهو مصدر مقرب من نائب الرئيس.

وكان بينس وزوجته وابنته وشقيقه، داخل مبنى الكونجرس، حينما اقتحم المتمردون المبنى، وسمعوا صراخ أنصار ترامب، وهم يبحثون عنهم، ولم يتحرك ترامب أو مساعديه للاطمئنان على سلامة نائبه وعائلته.

وتعرض «بنس»، الثلاثاء ، لضغوط شديدة من ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات خلال اجتماع استمر لساعات في المكتب البيضاوي.

وقال المصدر إن ترامب منع رئيس أركان نائب رئيس موظفي بنس، مارك شورت، من دخول الجناح الغربي، حيث حذر الرئيس نائبه مرارًا وتكرارًا بـ «تهديدات مستترة» من أنه سيتعرض لعواقب سياسية كبيرة إذا رفض التعاون.

وقامت شارلوت بنس، ابنة نائب الرئيس التي كانت في مبنى الكونجرس الأمريكي معه، بتهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس كاملا هاريس.