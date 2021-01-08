حبيب العادلي ينهي صداقة مريم فخر الدين ونبيلة عبيد.. ما القصة؟

تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخرالدين، اليوم الجمعة، إذ أنها من مواليد 8 يناير عام 1933، ووافتها المنية في 3 نوفمبر عام 2014 إثر تعرضها لأكثر من أزمة صحية أودت بحياتها.

ولُقبت مريم فخرالدين بصاحبة الآراء الجريئة والصادمة، وكانت ترتبط بصداقة وطيدة مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إلا أن هذه العلاقة توترت بعد إعلان مريم عن رغبة نبيلة في الزواج من حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وهو ما أغضب عبيد بشدة، واصفة تصريحات «مريم» بالشائعة.

وبدأت تفاصيل القصة حينما حلت مريم فخر الدين ضيفة علي الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» عام 2011، وكشفت أن نبيلة عبيد كانت تتمنى الزواج من حبيب العادلي، ورهنت على كلامها قائلة: «زوجة ابني الألمانية السابقة (أنوشكا) كانت متزوجة من حبيب العادلي، وحينما علمت نبيلة عبيد بهذه التفصيلة أبدت دهشتها وعلقت عليها (إزاي هي تتجوز وزير الداخلية؟ لقيته فين دي؟ إزاي الجربانة الألمانية تتجوز وزير الداخلية)».

مريم فخرالدين: نبيلة عبيد كانت تتمنى الزواج من حبيب العادلي

وتابعت: «أكيد نبيلة عبيد بتبوس إيديها علشان متجوزتوش، بس الحقيقة إنها كان نفسي تتجوزه وده كان باين عليها جداً».

نبيلة عبيد: لم ألتق العادلي كي أتمنى الزواج منه

وأثارت تصريحات مريم فخرالدين غضب نبيلة عبيد التي ردت عليها في حوار أجرته مجلة «الكواكب» الفنية معها بتاريخ 9 أغسطس عام 2011، وأكدت أنها لم تلتق العادلي في حياتها، وبالتالي لم تنتابها الرغبة في الزواج منه، بحسب قولها.

وتابعت: «هذا الكلام لا يصح أن يصدر من مريم فخرالدين، ولا أجد سبباً وراء زجها باسمي في شأن كهذا، بخاصة وأن علاقتي بها أكثر من جيدة، وأحرص على التواصل معها من حين لآخر».

واستطردت: «شعوري نحوها تغير كثيراً بعد كلامي عني، وأعتقد أنها لم تصبح صديقتي منذ هذه اللحظة».