السينما في زمن كورونا.. 9 أفلام تحقق نصف مليون فقط

إيرادات ضعيفة، حققها شباك التذاكر أمس الخميس، حيث ما زالت تواجه السينمات شبح كورونا، فقد حصدت التسعة أفلام الموجودة في دور العرض، نحو نصف مليون جنيه فقط.

وتصدر فيلم «ريما» للفنانة مايا نصري، قائمة الإيرادات أمس الخميس، حيث حقق 181.5 ألف جنيه، فيما جاء في المرتبة الثانية الفيلم الكوميدي «الخطة العايمة» إذ حقق 178 ألف جنيه.

فيلم «ريما» تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، من خلال الطفلة «ريما» التي تدرك ما لا يعرفه الآخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك أسرار تلك الجرائم بين كل أبطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى الطفلة «ريما» بمفردها.

وهبط فيلم «الصندوق الأسود» للفنانة منى زكي، إلى المرتبة الثالثة، إذ حقق 77.5 ألف جنيه فقط، ويشارك في البطولة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، عبدالرحمن حسن.

وتدور أحداث الفيلم، حول اقتحام غريبين منزل ياسمين في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، وتحاول ياسمين الهروب منهما بلا جدوى.

وجاء في المرتبة الرابعة، فيلم «حظر تجول» للفنانة إلهام شاهين، حيث حقق 52 ألف جنيه فقط، وتدور أحداثه عن السيدة التى تخرج من السجن وتدعى فاتن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة، وترى أن الحياة تغيرت تماما، وتجد نفسها في خريف 2013، بعد قرار حظر التجوال بمصر، الذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى.

وتجاوزت إيرادات فيلم «صابر وراضي» للفنان أحمد آدم، 50 ألف جنيه، إذ ما زال يحقق أرقامًا ضعيفة لم تتخط 400 ألف جنيه منذ طرحه في السينمات.

وحقق فيلم «عفريت ترانزيت» 15 ألف جنيه فقط، كإيرادات أمس الخميس، ولاحقه فيلم «زنزانة 7» للفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي، حيث حصد إيرادات 13.5 ألف جنيه فقط.

وحصد فيلم «توأم روحي» للفنان حسن الرداد، 9 آلاف فقط، بينما جاء في المركز الأخير فيلم «خان تيولا» والذي لم يحقق سوى 6 آلاف فقط.