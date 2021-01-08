ضبط 2.8 طن لحوم ودواجن فاسدة بالقليوبية

تحفظت مباحث التموين بالقليوبية على كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي، اليوم، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل طرحها للتداول، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمد غيته، رئيس مباحث تموين القليوبية بورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بحيازة كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جري تشكيل حملة مكبرة بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وتمكنت من ضبط 2٫84 طن لحوم ودواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، في حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تمكنت في وقت سابق من ضبط 2.5 طن مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع فى قبل ترويجها فى الأسواق على المواطنين وتم التحفظ على المضبوطات. وبالكشف عليها تبين أنه يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم