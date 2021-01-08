التحفظ على 70 «طن قمح» مستورد قبل تهريبها بأسيوط

تحفظت أجهزة الرقابة التموينية على سيارة نقل بمقطورة، اليوم، محملة بـ 70 طنا من القمح الروسي المستورد، وارد من إحدى البواخر لصالح مطحن بالمنطقة الصناعية في بني غالب بأسيوط، قبل تهريبها إلى محافظة سوهاج وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة.

يأتي هذا في إطار تكثيف الحملات التموينية على كافة المنشآت والمنافذ لمنع التلاعب وتهريب السلع الأساسية ومحاربة استغلال بعض الفئات للتربح غير المشروع والتصدى بكل حزم لمحاولات الاتجار بالسوق السوداء.

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية تمكنت من إحباط محاولة للتهريب والتصرف في أقماح مستوردة حيث تم ضبط سيارة بمقطورة محملة بكمية من الأقماح الروسية المستوردة واردة من إحدى البواخر تبلغ حمولتها 70 طن و310 كيلو أقماح وهي في طريقها إلى محافظة سوهاج.

وأضاف أنه من المفترض توجه السيارة إلى مطحن العالمية بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط وتم التحفظ علي السيارة والمقطورة بحمولتها من القمح بشركة مطاحن مصر الوسطي وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.