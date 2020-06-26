ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتوريد قمح غير صالح للاستهلاك 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام (تاجر – مقيم بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع الغلال "القمح" المصابة بإصابات حشرية والغير صالحة للإستهلاك بقصد توريدها خلال موسم التوريد الحالى على إنها تم زراعتها وحصدها هذا العام، محققاً من وراء ذلك أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية تم إستهداف المتهم المشار إليه أثناء تواجده بإحدى الشونات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلاً إحدى سيارات النقل، وذلك حال توريده كمية قدرها (21,780 طن) من القمح، وبفحصها من الجهات المعنية تبين أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر فى توريد كمية من الأقماح "حصاد العام الحالى" مخلوطة بأقماح "مستوردة غير صالحة للإستخدام"

كما وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام (مورد أقماح محلية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتوريد كمية من الأقماح "حصاد العام الحالى" مخلوطة بأقماح مستوردة "غير صالحة للإستهلاك ومجهولة المصدر" وبها شوائب وسوس، للدفع بها وسط الأقماح السليمة داخل الصومعة، لتضليل المسئولين عنها والإستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مستخدماً إحدى السيارات "محددة".

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية بالإشتراك مع الجهات المعنية وأمكن إستهداف السيارة المشار إليها، وتبين إستقلال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) لها، وذلك حال تفريغ الأقماح المغشوشة داخل الصومعة ومحمل عليها كمية قدرها (22,130 طن) إثنين وعشرون طن ومائة وثلاثون كيلو أقماح مخلوطة، بالمخالفة للقانون.

بمواجهة مستقل السيارة المشار إليه، أقر بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول (مورد الأقماح المحلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.