إيمان العجوز: تعييني بالبرلمان طريق جديد لدعم الوطن

قدمت إيمان العجوز، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار تعيينها بمجلس النواب، قائلة إن ذلك تشريف لها، وتعد مهمة وتكليف وطريق جديد لإحداث دعم للوطن بأدوات مختلفة وجديدة، داعية الله بالسداد والتوفيق في ذلك، لافتة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب تجاوزت 25%، ما يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة، وهي أحد أدوات إقامة قواعد قوية للغاية لإنشاء ودعم بلد قوي.

المرأة المصرية قوة اقتصادية وتساوي الرجل

وأضافت إيمان العجوز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، أن نسبة المرأة في المجتمع تساوي الرجل، وهي قوة اقتصادية ومورد بشري ويد عاملة ومربية ولها باع طويل في كل المجالات، كما أن أكثر من يشعر بمشكلات المرأة هي المرأة، لأنها تعيش هذه المشكلات والتحديات على مدار اليوم، ويجب تشريع قوانين تمكن المرأة من أداء هذا الدور بنجاح، ليس دعما للمرأة ولكن دعما للوطن.

العمال أهم تروس تطور الوطن

وأشارت إلى أن العمال من أهم تروس صناعة تطور الوطن، وعجلة الاقتصاد القومي، لذلك هناك تشريعات ستمنح بعض الشعور بالأمان خلال عمله، مؤكدة أن العامل المصري في كل المجالات من أكفأ العمال الموجودين، ولكن يجب منحه الشعور بالطمأنينة.

المشروعات القومية تنتشل الأيدي العاملة من البطالة

ولفتت إلى أن القيادة السياسية تدعم المؤسسات المختلفة في الدولة بشكل قوي، والمشروعات القومية لا تستهدف فقط إنشاء مشروعات، ولكن احتواء عدد كبير من الأيدي العاملة التي تتأثر بعدم وجود مشروعات للعمل فيها، لافتة إلى أن المشروعات القومية تنتشل كم كبير من الأيدي العاملة التي قد تتعرض للبطالة، كما أنها لها صدى اقتصادي على المجتمع بأكمله.

شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، حيث ضمت القائمة: «درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة مأمون الشناوي، وآية مدني ونادية السعدني وجيهان زكي وسحر عطية».