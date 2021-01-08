رئيس البرلمان العربي يستقبل سفير المغرب في مصر

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعبدالعالي الجاحظ، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية.

وبحضور النائب شادية خضير الجمل، نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ورئيس اللجنة المعنية بوضع تصور بخصوص تأثير وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية بالبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي القائم بأعمال الأمين العام للبرلمان العربي.

في مستهل اللقاء، قدم السفير أحمد التازي التهنئة لعادل بن عبدالرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، كما أثنى على الطفرة الملحوظة في أنشطة وبرامج البرلمان العربي خلال هذه الفترة القصيرة منذ تولي معاليه رئاسة البرلمان، معرباً عن ثقته التامة في قدرة القيادة الجديدة للبرلمان العربي على تعزيز دوره بشكل فاعل في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف سعادة السفير أحمد التازي أن المملكة المغربية ستظل مساندة بقوة للبرلمان العربي على كافة المستويات، ولن تدخر جهداً في تقديم أي دعم من شأنه تعزيز دور البرلمان العربي، مشيداً بالمبادرات الأخيرة التي تم الإعلان عنها، سواء فيما يتعلق بإنشاء مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، أو استحداث لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، أو المبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى الحوار العربي.

من جانبه، أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي أن البرلمان العربي في مرحلته الجديدة سيكون أكثر قرباً من الشعوب العربية، ووضع لهذا الغرض عدداً من البرامج والآليات التي تعطي الأولوية للقضايا التي تهم الشعوب العربية وتحقق مصالحها على كافة المستويات، فضلاً عن الوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدول العربية أو التدخل في شئونها الداخلية.