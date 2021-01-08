عاجل.. القوات المسلحة تبدأ تعقيم الأماكن المزدحمة والمنشآت الخدمية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس «كورونا» واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل حماية أبناء الشعب المصري.

وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمي باعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعي بما يحتويانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى، إضافة إلى محطة مترو الأنفاق «أنور السادات» بميدان التحرير ومحطة مترو الشهداء «بميدان رمسيس» وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة، فضلا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يوميا.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كل الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلاً عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكل أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.