القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالعام الجديد

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

نص التهنئة

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعياً الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة، وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادى الجديد، يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه مؤكدين عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.

وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.