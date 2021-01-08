إصابة 14 شخصا فى حوادث مرورية بالساحل الشمالي

أصيب 14 شخصا اليوم في حوادث تصادم متفرقة بالساحل الشمالي، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي، وجارى تقديم الخدمات الطبية من قبل الطاقم الطبى بقسم الإستقبال والطوارىء.

وانتقلت شرطة تأمين الطرق إلى موقع الحوادث بالساحل الشمالى أمام مدينة الحمام، وجارى التعرف على ملابساتها وأسباب وقوعها.

ورصدت «الوطن»، بالصور، الحوادث الأربع التي تبين أن جميعها وقعت على الطريق الدولى الساحلي «مطروح - الإسكندرية».