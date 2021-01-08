إصابة 21 شخصا في حادث مروري بطريق «الإسكندرية مطروح»

أصيب 21 شخصا في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، اليوم الجمعة، بطريق «الإسكندرية – مطروح»، الساحلي الدولي، بسبب الشبورة المائية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من المقدم أحمد حمادة، رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين عدة سيارات بالكيلو 57 بطريق «الإسكندرية – مطروح الساحلي »، أمام قرية «الريفيرا»، دائرة القسم.

انتقل الى موقع البلاغ العميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب الاسكندرية والعقيد أحمد داود مفتش مباحث برج العرب برفقة ضباط إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي ونقل، بسبب انعدام الرؤية لكثافة الشبورة.

أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا تم نقلهم لمستشفى «الحمّام العام»، وأفادت التقارير الطبية بخروج 17 من بين المصابين فور يخضع 4 مصابين للرعاية الطبية بالمستشفى، وتحرر المحضر رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢١ برج العرب، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.