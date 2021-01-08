إدارة بايدن: الرئيس المنتخب يركز في عملية تسلم السلطة

قال متحدث باسم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتقالية، إن الرئيس المنتخب يركز على عملية تسلم السلطة وسيترك لكونجرس بلاده ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحالي وإدارة دونالد ترامب العمل كما يرونه مناسبا بشأن قضيتي المساءلة والعزل.

وكان الديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، دعوا في وقت سابق، إلى تفعيل الآليات الدستورية التي تتيح تنحية ترامب من منصبه قبل 20 يناير الجاري وهو موعد تسليم السلطة إلى بايدن، على خلفية اقتحام «الكونجرس»، أول أمس الأربعاء.

واقتحم مناصرو ترامب، مبنى «الكونجرس»، بالتزامن مع جلسة «الكونجرس» الأمريكي، للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 2019.

وكان بايدن، وصف أمس الخميس، اقتحام «الكونجرس» بأنه كان من أحلك الأيام في تاريخ الأمة الأمريكية، واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال خطاب إعلانه مرشحه لمنصب وزير العدل، ترامب بتحريض عصابة على مهاجمة المبنى.

وكانت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي، قالت في وقت سابق، إنه من الممكن تحول كل يوم من أيام ترامب في السلطة إلى فيلم رعب، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وشدد بايدن، في وقت سابق، على أن الرئيس الأمريكي الحالي، ليس فوق القانون جراء ما حدث في الكونجرس، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، أوضح ترامب، أن الأمريكيين الذين صوتوا له في الانتخابات الرئاسية في بلاده التي جرت في نوفمبر من العام الماضي، سيكون لهم صوت مهم ولوقت طويل في المستقبل.

وفي سياق آخر، قال «المكتب الأمريكي لإحصائيات الوظائف»، في إحصائية حديثة، اليوم، إن اقتصاد البلاد خسر 140 ألف وظيفة خلال ديسمبر من العام الماضي وهي أول خسائر مسجلة منذ أبريل 2020 مع ثبات معدل البطالة عند معدل 6.7 %.