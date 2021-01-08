تفاصيل خناقة رضا عبدالعال مع جماهير طنطا

شهدت نهاية مباراة طنطا ومنتخب السويس إشارات خارجة بين رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق طنطا، وجماهير النادي، بعد الخسارة أمام منتخب السويس وتذيل فريقه جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، خاصة أنه كان وعد بالتأهل إلى الدوري الممتاز. ونجح منتخب السويس في تحقيق الفوز على فريق طنطا بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة بمباريات المجموعة الثانية بالدرجة الثانية، وتسببت الهزيمة في تراجع طنطا وواصل الفريق تراجعه تحت قيادة رضا عبد العال وأصبح في المركز الأخير وحقق فوزاً وحيداً في مبارياته الـ7 التي لعبها الفريق.

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