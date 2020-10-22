الإعلام الرياضي يرصد مخالفات لـ رضا عبدالعال وطارق يحيى ومجدي عبدالغني

رصدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما أسمته بـ"خروجات ومخالفات" من بعض مقدمي البرامج، ومن بعض الضيوف شبه الدائمين على بعض البرامج مثل "رضا عبدالعال ومجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد وإسلام صادق وأحمد جمال وطارق يحيى".

"الأعلى للإعلام": انفلات صارخ من بعض قنوات يوتيوب.. تدير الفتن وتدمر أخلاق مجتمعنا

وقالت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، في تقريرها الذي رفعته للمجلس، وحصلت عليه "الوطن"، إنَّ هذه المخالفات تأتي إضافة إلى الانفلات الصارخ من بعض قنوات اليوتيوب "التي تدير الفتن والمدمرة للأخلاق الحميدة لمجتمعنا"، بحسب وصف التقرير.

وتابع تقرير لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: "وعليه تؤكّد اللجنة أنَّ مرحلة النصح والأرشاد قد انتهت، وأنَّها سوف ترصد كل المخالفات وتقنن عقوباتها الفورية وفق القانون ولائحة الجزاءات بالمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، بما في ذلك المسألة التأديبية والإيقاف والمنع والغرامة، كما تناشد اللجنة من خلال سياسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن تتحمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، العامة والخاصة، بضرورة تحمل المسؤولية المهنية تجاه كل منسوبيها".

وأشارت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إلى استمرار المخالفات والتي زادت حدة مع التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، موضحة "أصبحنا في معارك إعلامية رياضية شبه يومية، خاصة برامج (زملكاوي في قناة الزمالك، وملك وكتابة وخط أحمر في قناة الأهلي، والبريمو في قناة تن، وأوضة اللبس عبر قناة النهار)".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن في وقت سابق، إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتمّ تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها وتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

كما قرر المجلس أيضًا إحالة الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني، لدراستها وفحصها وتقديم الرأي القانوني، لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه المقبل، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تمامًا عن كل الصور التي تحول دون ذلك.