عبدالحليم: الزمالك هدفه المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا

علّق عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي «كاف» بالقاهرة، وقال «عبدالحليم» علي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: «نحترم جميع الفرق التي تتواجد معنا في المجموعة، لا يوجد فريق قوي وفريق ضغيف، وهدفنا هو حصد أكبر عدد من النقاط خلال دور المجموعات ومواصلة المشوار في البطولة القارية»، وتابع: «سنقوم بجمع المعلومات عن كل فرق المجموعة، فالزمالك يخوض البطولة من أجل المنافسة على اللقب».

واختتم «عبدالحليم»: «نصب كامل تركيزنا على لقاء طلائع الجيش الصعب، وسيكون هناك جلسة عقب الانتهاء من اللقاء من أجل الترتيب لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات».

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