الصين عن انخفاض عدد مواليد الإيغور: حررنا المسلمات من الأفكار المتطرفة

دافعت السفارة الصينية في الولايات المتحدة عن تقرير نشرته يؤكد أن بكين نجحت في تقليل إنجاب النساء المسلمات من أقلية «الإيغور» للأطفال، مشيرة إلى أن السكان رحبوا بجهود الحد من الزيادة السكانية من خلال مكافحة الأفكار المتطرفة.

وصدر التقرير يوم الخميس، وهو يظهر انخفاض في معدل المواليد ومعدل النمو الطبيعي للسكان في منطقة شينجيانج التي يعيش بها الإيغور في 2018، مشيرة إلى أن انخفاض الإنجاب نتج عن القضاء على التطرف الديني.

وقال التقرير عن التغير السكاني في شينجيانج الذي نشره مركز شينجيانج لأبحاث التنمية إن التطرف حرض الناس على مقاومة تنظيم الأسرة وأن القضاء عليه منح نساء الإيغور مزيدًا من الاستقلالية عند اتخاذ قرار بشأن إنجاب الأطفال.

وأضافت أن التغييرات لم تكن ناجمة عن «التعقيم القسري» لسكان الإيغور، كما ادعى مرارًا وتكرارًا بعض العلماء والسياسيين الغربيين.

في تقرير بحثي صدر العام الماضي، قال الباحث الألماني أدريان زينز، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدل النمو الطبيعي للسكان في جنوب شينجيانج في عام 2018 وادعى أن ذلك يثبت أن الصين كانت تحاول تقليل حجم سكان الإيغور.

وقال تقرير مركز الأبحاث إن تغلغل التطرف الديني جعل تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة في جنوب شينجيانج، بما في ذلك محافظتي كاشغر وهوتان، أمرًا صعبًا لفترة من الوقت.

وأضاف التقرير: «قد أدى ذلك إلى نمو سكاني سريع في تلك المناطق حيث حرض بعض المتطرفين السكان المحليين على مقاومة سياسة تنظيم الأسرة، مما أدى إلى انتشار الزواج المبكر وتعدد الأزواج والولادات غير المخطط لها المتكررة».

وقالت إنه في عملية القضاء على التطرف، تحررت عقول نساء الإيغور وتم تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية، مما جعلهن ليس آلات لإنجاب الأطفال، مشيرا إلى أن النساء يسعن منذ ذلك الحين إلى أن يصبحن يتمتعن بالصحة والثقة والاستقلال.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة بالكامل في المنطقة بما يتوافق مع القانون.

يذكر أنه في عام 2017، قامت شينجيانج بمراجعة لوائحها الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة، والتي تنص على أنه يجب على جميع المجموعات العرقية تنفيذ سياسة موحدة لتنظيم الأسرة والتي تسمح للأزواج في المناطق الحضرية بإنجاب طفلين، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ثلاثة.

وقال تقرير مركز الأبحاث إن تدابير منع الحمل الآمنة والفعالة والمناسبة متاحة الآن للأزواج في سن الإنجاب في شينجيانغ. ونتيجة لذلك، انخفض معدل المواليد في شينجيانغ من 1.6 في المائة في عام 2017 إلى 1 في المائة في عام 2018 وانخفض معدل النمو الطبيعي للسكان من 1.1 في المائة إلى 0.6%.

ونما عدد سكان الإيغور من 10.2 مليون في عام 2010 إلى 12.7 مليون في عام 2018، بزيادة أكثر من 25 في المائة، بينما زاد عدد سكان الهان في المنطقة بنسبة 2 في المائة فقط إلى 9 ملايين خلال نفس الفترة.