القصة الكاملة لظهور حيوان يشبه التمساح يثير رعب الإهالي في أسيوط

قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، إنه فور تلقيه بلاغ بوجود حيوان يشبه التمساح، تلاحظ ظهوره اليوم بترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط، تم تشكيل حملة مكبرة، ضمت شرطة المسطحات المائية وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة ومسؤولي الطب البيطري وحي غرب، وتم معاينة المكان المذكور، ورصد الحيوان، الذي تبين أنه «وَرَل مائي» وليس تمساحا كما أشاع البعض.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، قد تلقت إخطارًا من رئيس حي غرب أسيوط، يفيد برصد حيوان يشبه التمساح بترعة الملاح، المجاورة لموقف المعلمين الجديد، وعلى الفور تم إخطار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وجميع الجهات المعنية.

وأشار بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، إلى أن محافظ أسيوط أصدر تعليماته بتشكيل حملة، برئاسة المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، وجهاز شئون البيئة، والطب البيطري، وحي غرب، للتأكد من حقيقية البلاغ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

وعلى الفور تم معاينة الموقع المذكور بحي غرب بمشاركة الجهات المعنية، وتم رصد حيوان «الورل المائي» الذي يعيش على ضفاف الترع والمصارف، ولا يمثل خطورة على الإنسان، وهو يتغذى على الأسماك وبقايا الحيوانات النافقة والزواحف.

وطالب المحافظ المواطنين بعدم الذعر أو الخوف، مشيرًا إلى أنه يوجد بالفعل حملات بيئية مستمرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمراقبة الترع والمصارف ونهر النيل لرصد ظهور أي حيوانات أو زواحف، والتعامل السريع معها، وفقًا للإجراءات البيئية والصحية، حفاظا على سلامة المواطنين، مناشدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي يتم نشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، من خلال مكتب إعلام المحافظة أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع فيسبوك.

يذكر أن محافظة أسيوط تتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع على رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088). أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".