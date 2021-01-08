افتكروه تمساح.. التخلص من «ورل» أثار الذعر بين الأهالي في أسيوط

تمكن جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسيوط، من التخلص من «وَرَل»، أحد الزواحف، ظهر بترعة الملاح التابعة لحي غرب أسيوط، وذلك بعد أن ظن الأهالي أنه تمساح.

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، إخطارا من الأهالي يفيد بظهور تمساح بترعة الملاح التابعة لحي غرب أسيوط.

وعلى الفور، انتقل محمد بشير، رئيس حي غرب، ومسؤولو جهاز شؤون البيئة بالحي، وبالمعاينة والفحص تبين أنه عبارة عن حيوان «ورل» وجرى أصطياده بمعرفة شؤون البيئة.

و«الورل» هو حيوان زاحف من ذوات الدم البارد يسمى الغيث، ويبلغ طوله من المتر وحتى يتجاوز الثلاثة أمتار في بعض الأنواع، ويعيش في كافة أقطار العالم تقريبا، حسب نوعه.

وفي مصر يعيش الورل في النيل وفي الترع والمصارف وحجمه في أغلب الأحيان لا يتجاوز المتر ويسمى بالعامية «ورن».