إحالة عصابة تخصصت في سرقة السيارات وتزوير أوراقها بالسويس للجنايات

قررت النيابة العامة بالسويس، إحاله 3 متهمين، أعضاء أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات، وتزوير مستنداتها وبيعها، إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الثلاثة تخصصوا على مدي أشهر في سرقة السيارات الملاكي من مناطق سكنية مختلفة بالسويس، وبيعها بعد تزوير مستندات لها، من بينها رخص السيارات وتوكيلات بيعها، واعترفوا بارتكاب الجرائم.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، كلف إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمين بسرقة سيارات المواطنين، بعد تلقية عددا من البلاغات بحدوث وقائع سرقة سيارات داخل مناطق سكنية بالمحافظة.

وعلى الفور، شكل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، فريق من مباحث مديرية الأمن، لضبط المتهمين بارتكاب جرائم سرقة السيارات.

وبالتحريات وإعداد كمين أمني للمتهمين بالسرقة، نجح الرائد أحمد الفولي، رئيس مباحث السويس، في الوصول إلى أعضاء التشكيل العصابي، والقبض عليهم.

وتبين من اعترافات المتهمين، أن الثلاثة يسرقون السيارات بمختلف أنواعها، ثم يزورون مستندات لكل سيارة يسرقونها، وينقلونها إلى محافظات مختلفة لبيعها، ومن بين المستندات التي يسرقونها رخص السيارات وتوكيلات البيع الخاصة بالسيارة، ويتلاعبون بأرقامها.

وضبط أحد المتهمين داخل محافظة السويس، ثم تم التوصل إلى معلومات بوجود اثنين من أعضاء التشكيل العصابي في القاهرة، وتحركت قوة أمنية من قوات الشرطة، وقبضت عليهما.

وضبط بحوزة المتهمين، مستندات خاصة بسيارات زورت، واعترفوا بأعداد السيارات التي سرقت، وأماكن بيعها بعد ذلك.

وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد حبسهم ثم أحيلوا للمحاكمة.