فيس بوك يصدر عملته المشفرة «ليبرا» خلال أيام..وخبير: أفضل من «بيتكوين»

تطرح شركة «فيس بوك» عملتها المشفرة «ليبرا» خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تلقى إقبالًا كبيرًا من مستخدمى منصة التواصل الاجتماعي الأكبر والأشهر في العالم، والبالغ عددهم حوالي 2.24 مليار شخص على مستوى العالم، يتحدثون ما يزيد عن 160 لغة مختلفة.

ومن المتوقع أن تُستخدم عملة «ليبرا» الخاصة بشركة «فيس بوك» والتي تعتمد بشكل مباشر في عملها على تقنية «بلوك تشاين»، بغرض إتمام عمليات شراء المنتجات وتحويل الأموال دون مواجهة أي معاناة، وستكون الأكثر كفاءة وأقل في الرسوم وطويلة الأمد وأكثر مرونة، ويمكنها أن تصل للأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك، والبالغ عددهم نحو 1.7 مليار شخص حول العالم، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي.

إمكانية استخدام «ليبرا» عبر المحافظ الإلكترونية

وقالت «فيس بوك» في وقت سابق، إنه يمكن استخدام وإنفاق العملة «ليبرا» من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المختلفة، والتي تقبل التشغيل المتبادل (third-party wallet apps)، أو من خلال محفظة كاليبرا (Calibra) الخاصة بـ«فيس بوك»، والتي سيتم دمجها وإضافتها في تطبيقات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام» و«فيس بوك ماسنجر»، وغيرها من التطبيقات التابعة لشركة «فيس بوك»، مع إمكانية إضافة تطبيقات أخرى غير تابعة للشركة لكن بعد أن يتم الاتفاق.

«ليبرا» الأكثر استقرارا مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى

من جانبه، توقع المهندس إسلام خالد، الباحث في أمن المعلومات، أن تكون عملة «ليبرا» هى الأكثر استقرارًا مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى المشفرة، موضحًا أن عملة «بيتكوين» وصل سعرها أمس الى 41 ألف دولار، وقبل أيام كان لا يتعدى سعرها 20 ألف دولار، ما يعنى أن هذه العملة قد تنخفض بشكل مفاجئ، وتتسبب في خسائر فادحة للمتعاملين بها، إضافة إلى كونها غير مشروعة في العديد من دول العالم.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يتوقع أن تكون عملة «فيس بوك» الجديدة أكثر استقرارًا ووضوحًا، ويسهل التعامل معها واستخدامها في شراء منتجات عبر الإنترنت بشكل آمن.

صعوبات فى طريق إصدار عملة «فيس بوك»

وأضاف «خالد»، أن إصدار عملة «فيس بوك» واجه صعوبات كبيرة منذ الإعلان عنها نهاية العام 2019، وتمت محاربة هذه العملة من قبل العديد من الدول قبل حتى صدورها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قامت بالضغط على شركة «فيس بوك» للتوقف عن هذا المشروع، أو على الأقل التعديل فيه، ومن ثم حاولت إدارة الشركة التغيير في نظام المشروع لجعله مقبولًا، واستطاعت تكوين توليفة مناسبة يمكن من خلالها إطلاق العملة والمشروع.