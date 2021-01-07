بيتكوين تقترب من الـ40 دولار لأول مرة فى تاريخها

شهدت عملة بيتكوين Bitcoin إرتفاعا تاريخياً حيث اقترب سعر العملة مستوى 40 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخ العملات الرقمية، بعد أن شهدت خلال الشهور الأخيرة تزايدا ملحوظاً من المتعاملين والمستثمرين واعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار خصوصاً فى ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا، حيث جرى تداول سعر العملة عند مستوى 38678.60 دولار في تعاملات نهاية الأسبوع.

ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 30% خلال اسبوع

ويقول خبير تكنولوجيا المعلومات، اسلام خالد ان وصول عملة البيتكوين، اليوم الخميس، حاجز الـ40 ألف دولار، وهو مستوى قياسي تصله العملة الرقمية لأول مرة في تاريخها، مشيراً إلى أن قيمة البيتكوين إرتفعت بنسبة تزيد عن 30٪ منذ بداية عام 2021، كما ارتفعت في الأشهر الـ12 الماضية بنسبة وصلت إلى 400٪ ، مبررا هذا الإرتفاع بسبب الإقبال عليها.

انطلقت فى 2009 لأستخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من الحكومة

وعملة البيتكوين عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، يجري التعامل بها خارج ولاية سلطة مركزية، نشأت هذه العملة عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، وتم طرح العملة بشكل أساسي كي يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات، أو تأخير في التحويلات - على عكس العملات التقليدية "الإلزامية".

وبالعودة إلى عام 2010، كان يبلغ سعر البتكوين نحو 0,003 سنت للعملة الواحدة. وفي أكتوبر 2017، ارتفع سعر العملة ليبلغ 4200 دولار أمريكي - على الرغم من أن هذه القيمة شهدت تقلبات، مع تحركات يومية متأرجحة ومتكررة.

وفي هذا الوقت، ظهرت المئات من العملات الافتراضية الأخرى، ولكل عملة منها مزاياها وتطبيقاتها الخاصة بيد أن قليلا من هذه العملات يحظى بقيمة كبيرة، إلا أن للبيتكوين منافسون في شكل الإيثر والبتكوين كاش، بالإضافة إلى الليتكوين والريبل والداش بشكل أقل.