بعد غلق حساب «ترامب».. كيف تستعيد حسابك الموقوف على تويتر مرة أخرى؟

يتعرض أحيانًا مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لوقف حسابهم على المنصة بشكل مؤقت أو دائم بسبب اختراقه من قِبل آخرين أو لعدة أسباب أخرى تعود إلى الموقع نفسه، لذا تستعرض «الوطن» خطوات تمكنك من استعادة حسابك مرة أخرى في حال غلقه أو توقفه، وذلك على النحو التالي:

في حال تم تعطيل حسابك، ومرّ أقل من 30 يومًا، اتبع الخطوات الآتية لإعادة تفعيل حسابك:

- انتقل إلى الموقع twitter.com/login عبر twitter.com، أو افتح تطبيق تويتر لنظام iOS أو لنظام Android.

- إدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

- قبل تسجيل الدخول، سترى إشعارًا يطالبك بتأكيد ما إذا كنت ترغب في إعادة تفعيل حسابك.

- إذا اخترت إعادة التفعيل، فستتم إعادة توجيهك إلى الخطّ الزمنيّ للصفحة الرئيسية، علمًا بأنّ الاستعادة الكاملة للتغريدات والمتابعين والإعجابات، قد تستغرق فترة.

ماذا تفعل في حال اختراق حسابك؟

الخطوة البديهية الأولى هي محاولة الدخول إلى حسابك، وفي حال نجح هذا يجب تبديل كلمة المرور بشكل فوري لعلّ المخترق لم يقم بذلك بعد.

وإذا لم تتمكن من الدخول إلى حسابك، عليك مراسلة الدعم الفني ضمن القسم المتخصص باستعادة الحسابات المسروقة، حيث يقوم الموقع بإرشاد المستخدم لاتباع بعض الخطوات التي تقدم مجموعة من الأساليب المختلفة لاستعادة الحساب منها ما يصل إلى محاولة استرجاع الحساب عن طريق إرسال رمز خاص إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.

وبعد نجاح عملية استعادة الحساب، عليك القيام ببعض الخطوات أهمها الاعتذار عن التغريدات المزيفة التي تم إرسالها باسمك وحذفها، ومنع جميع التطبيقات الخارجية من الوصول إلى الحساب عبر الدخول إلى خيار التطبيقات Apps ضمن صفحة الإعدادات Settings واختيار «إلغاء صلاحيات الدخول Revoke access».

كما يمكنك تفعيل خيار التحقق بخطوتين من الإعدادات كوسيلة حماية إضافية، والتي تطلب تأكيد الدخول عبر إرسال رمز خاص إلى هاتف المستخدم عند كل عملية تسجيل دخول من غير أجهزة المستخدم.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أعلن الخميس الماضي، أنّ منصة التواصل الاجتماعي ستحظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى، إلا أنّ موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قد سبق «زوكربيرغ»، بإعلان حظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من التدوين والتعليق والمشاركة، بعد أحداث اقتحام الكونجرس.