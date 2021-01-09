بعد تصريحاته لـ«الوطن».. مجدي شطة يتصدر تريند «تويتر»

تصدر مجدي شطة، قائمة هاشتاج موقع التغريدات «تويتر»، عقب ساعات من تصريحاته لـ«الوطن»، بشأن استعداده للمُشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة لنقابة المهن الموسيقية.

وغرد رواد موقع «تويتر» تعبيرًا عن استياءهم من مشاركة مجدي شطة في اللجنة الجديدة للاختبارات المُقرر انعقادها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث جاء ذلك تحت هاشتاج: «لا لمجدي شطه في النقابة».

وبرر البعض أن مجدي شطة، لا يمتلك موهبة الصوت الغنائي الذي يؤهله أن يكون عضواً في النقابة، وأن الشهرة التي حققها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد شهرية لحظية.

وكان مجدي شطة، قد أكد أنه يستعد الفترة الحالية بشأن المُشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة نقابة المهن الموسيقية، المُفترض انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مجدي شطة، لـ«الوطن»، إنه سيُقدم أشكالا غنائية عدة، أمام لجنة التحكيم، ما بين الشعبي والحزين، متابعًا: «هغني كمان أغنية الحلم الجميل للفنان هاني شاكر».

وأعرب مجدي شطة، عن أمله بأن يتجاوز اختبارات النقابة بنجاح، وأن يُقيد عضوًا بها خلال الفترة المقبلة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد نظمت لجنة اختبارات الأصوات الجديدة، لمنحها عضويتها من عدمه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وضمت لجنة تحكيم اختبارات الموسيقيين كلًا من صلاح الشرنوبي، وأمجد العطافي، ومحمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي، وجيهان مرسي، وعلاء سلامة.

وخضع للاختبارات كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وفريق المدفعجية، وبعض مطربي المهرجانات أبرزهم «كزبرة» و«حنجرة».

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات.

ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.