علاء زينهم يعتذر عن «ملوخية بالتريند» بسبب حمو بيكا: ابعد عن الشر

كشف الفنان علاء زينهم، عن كواليس اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل «ملوخية بالتريند» لصالح مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعدما جمعه عدّة جلسات مع مُخرج ومنتج العمل في الإسكندرية بشأن التحضيرات.

وقال علاء زينهم، لـ«الوطن»، إنه فوجئ بأن حمو بيكا وباقي فريق العمل، ليس لديهم أي خبرات في التمثيل، ولازال لديهم فترة طويلة بشأن اكتساب تلك الخبرات، مؤكدًا أنه اعتذر عن عدم المشاركة في العمل قبل تصوير أي مشهد من المسلسل.

وأشار إلى نصيحة أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، بعدم المُشاركة في مسلسل «ملوخية بالتريند»، منعًا لإلحاق الضرر باسمه وفنه، قائلًا: «عملت بالنصيحة دي، وكمان لاقيت الجو العام مش مناسب للناس دي، فقلت أعمل بالمثل الشهير ابعد عن الشر وغني له».

ولفت إلى أنه سيُشارك في الموسم الدرامي لشهر رمضان المُقبل، من خلال المُشاركة في مسلسل «نجيب زاهي زركش» للفنان يحيى الفخراني، والذي يُشاركه البطولة كلًّ من الفنانين هالة فاخر، وأنوشكا، وشيرين، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

وكان علاء زينهم، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تلقى عرضًا من قبل الشركة المنتجة بشأن المُشاركة في مسلسل «ملوخية بالتريند»، حيث اطلع على الـ12 حلقة الأولى من المسلسل.

ووصف علاء زينهم، العمل آنذاك بقوله: «الحكاية ستجذب الجمهور بشكلٍ قوي، فالحكاية تدور حول رب أسرة لديه أبناء يسببون له العديد من المشاكل، بينما هو يحرص على توفير سبل الراحة لهم، وذلك بشكل درامي شيق».

وأكد، أنه اشترط على الجهة المنتجة، بحصول العمل وأبطاله على موافقة من نقابة المهن التمثيلية: «مش هشتغل بشكل غير رسمي.. مش هخسر زملائي ونفسي والنقابة، همثل في حال الحصول على تصاريح»، بالإضافة إلى اشتراط خضوع أبطال المسلسل الذي لم يسبق لهم التمثيل من قبل، إلى التدريب جيدًا».

وأضاف: «أول يوم تصوير لو لاقيت إن حمو بيكا مفيش منه فايدة كممثل، هعتذر فورًا.. ولن أتعاقد بشكل رسمي حال استقرار الأوضاع وانطلاق التصوير»، مُعلقًا على الهجوم الذي يتعرض له بيكا: «حمو مش مجرم ولا مذنب ولا ارتكب أي شيء خطأ.. عمري ما سمعت أغاني له بس ينفع يبقى ممثل».