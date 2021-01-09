دورات مياه عمومية مجانا بالأماكن العامة في 6 أكتوبر: شغالة 24 ساعة (صور)

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنَّه تمّ البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنَّ ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه.

وأشار إلى أنَّ دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات علي المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل علي مدار الـ24 ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.