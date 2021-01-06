لأول مرة.. دورات مياه عمومية مجانا بمدينة 6 أكتوبر بالمحاور الرئيسية

بدأ جهاز مدينة السادس من أكتوبر توفير دورات مياه عمومية بالمجان في خطوة استباقية من جهاز المدينة، في ظل توجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ووجه المهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز، بتوفير دورات مياه عمومية بالمجان للسادة ساكني المدينة وروادها في المحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك الأماكن المكتظة بالمارة وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، لتوفير «حياة كريمة» للسكان بشكل حضاري، وتخفيف المعاناة عن أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر وكبار السن.

لأول مرة بالمدن الجديدة: دورات مياه عمومية مجانا بمدينة 6 أكتوبر بالمحاور الرئيسية

والوحدات موزعة في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي على دورة مياه للسيدات وأخرى للرجال تعمل على مدار الـ24 ساعة وملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة، وموضح عليها السير الذاتية لبعض الشخصيات التاريخية وكذلك تاريخ بعض الأماكن التراثية بهدف تغيير ثقافة استخدام الحمامات العمومية.

كان المهندس شريف الشربيني، أعلن أن الطريق الدائري الأوسطي يتكون من قطاعين بطول نحو 26,600 كم، القطاع الأول: يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم ويهدف إلى تطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين ويبلغ طوله 16 كم وبعرض 82 مترا، في كل إتجاه ويتكون من رئيسي وشاحنات، والقطاع الثاني يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية «كردون» المدينة مع الحزام الأخضر، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي فى نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طوله 10,600كم، وبعرض 82 متراً بدلاً من 30 متراً، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتي خدمة.

وكان الشربيني، أشار إلى أن طريق الواحات يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بطول 30 كم بعدد 4 حارات رئيسية وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى بعرض 16,75م، ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي، ويتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بدءا من التقاطع مع طريق «الجيزة / الفيوم» وحتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.

الشربيني: قيمة تنفيذ المشروع بلغت ملياري جنيه

وكان الشربيني أوضح أن قيمة تنفيذه بلغت ملياري جنيه، مشيرا إلى أن مشروع رفع كفاءة الحي المتميز يشمل تنفيذ شبكات الري الرئيسية للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالجة، ورفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالحي، وتشمل تحسين جودة الطرق، رفع كفاءة أرصفة المشاة بمنطقة العمارات وتوحيد النمط للأرصفة مع مراعاة ذوي الهمم، وإعداد أماكن خاصة بصناديق القمامة، واستكمال جميع عناصر الفرش الخاصة بالطرق من لافتات تحذيرية ولوحات إرشادية، وذلك للتسهيل على مستخدمي الطريق، والتخطيط لتسهيل الحركة المرورية، وتحديد أماكن عبور المشاة.