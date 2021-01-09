«صنع في الإسكندرية».. مبادرة شبابية لتسويق المنتجات اليدوية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «صنع في الإسكندرية.. مبادرة شبابية لتسويق المنتجات اليدوية».

صنع في الإسكندرية مبادرة شبابية لتسويق المنتجات اليدوية

وجاء في التقرير، «صنع في الإسكندرية» هي مبادرة شبابية لتسويق المنتجات اليدوية، وعلى أرض عروس البحر المتوسط انطلقت مبادرة شبابية نابعة من الأمل وبث روح التشجيع على استمرارية جودة وجمال الحرف اليدوية والمهن البسيطة ذات اللمسات الفنية تحت مسمى «صنع في الإسكندرية».

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والأعمال اليدوية

وأضاف التقرير، أن المبادرة تهدف إلى دعم المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة وتقديم المساعدة لهم وتسويق منتجاتهم وتعريف المجتمع بهم، الفكرة كانت من خلاصة تفكير الشاب روم ماضي ابن محافظة الأسكندرية حيث استطاع توفير مكان مخصص يستقبل فيه المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والأعمال اليدوية لإحتضان منتجاتهم وعرضها لبيعها للجمهور بمساعدة التسويق الإلكتروني لنشرها على أوسع نطاق.

المبادرة ساندت في بدايتها 15 منتجاً سكندرياً

وتابع التقرير، بأن المعروضات السكندرية متنوعة ما بين الأشغال اليدوية، صناعة المنتجات الجلدية، الأعمال الخشبية، مشغولات الخيامي، والإكسسوارات جميعها صناعات يدوية مبسطة، لافتا إلى أن المبادرة احتضنت في بدايتها نحو 15 منتجاً سكندرياً ثم تضاعفت الأعداد بعد ذلك، ويتم اختيار الأعمال المعروضة من جانب المنظمين للمعرض بناء على الجودة العالية والسعر المناسب الذي يتماشى مع المواطنين.

وقال رام ماضي صاحب مبادرة «صنع في الأسكندرية»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، إن هذه ليست المبادرة الأولى التي يقوم بها ولكنها الثانية نظرا لأنه يسافر منذ حوالي 17 سنة ويقوم بزيارة الكثير من الأماكن ومن هنا بدأت الفكرة، «لما كنت بلف في بلاد كتير زي أثينا، دبي وغيرهم من الأماكن بلاقي منتجات تخص المدينة مش تخص البلد ككل ففكرت أنه ليه لما استقر في مصر معملش مكان يضم المنتجات السكندرية التي تصنع بأيد السكندريين، ومش بس مكان واحد لكن أماكن كتير مقننة مثلا بجوار الأماكن السياحية لبيع منتجات تخص المدينة».

الشباب السكندري مبدعين لكن «مأخذوش حقهم»

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشباب في الإسكندرية رائعين للغاية، لكن لم يأخذوا حقهم في عرض منتجاتهم، «لذلك دوري هو مساعدته لعرض منتجاته بدون مقابل، وبتكون نسبة بعد كده باخدها منه بعد البيع ويتم إعطاؤها للمكان المؤجر منه».