ضبط 4546 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4546 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1866) مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و(209) مخالفة للسير بدون تراخيص، و(25) مخالفة شروط التراخيص، و(33) مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.