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ضبط 41 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

كتب:

محمود الجارحى عبد العزيز
08:14 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
صورة - أرشيفية - مديرية أمن الجيزة

صورة - أرشيفية - مديرية أمن الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول ويزر الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 41 متهما في حملات أمنية استهدفت المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية في نطاق محافظة الجيزة.

كما ضبطت القوات تحت قيادة اللواء محمد عامر مدير مرور الجيزة، والعميد عادل هندي رئيس مباحث مرور الجيزة، والعقيد وائل مختار معاون مباحث المرور 5 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة، وتم التحفظ على المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.

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