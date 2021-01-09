«رجال الأعمال»: مستعدون لتحمل فاتورة تطعيم عمال المصانع بلقاح كورونا

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه طالب الحكومة بحصول أصحاب المصانع التي يتجاوز عدد عمالها 10 آلاف عامل أو أكثر على لقاح كورونا، على أن يتحملوا نفقات تطعيم العمال داخل هذه المصانع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحت إشراف وزارة الصحة.

وذكر «فوزي» لـ«الوطن» أن تلك المبادرة ستتضمن عدة أولويات، أهمها الاهتمام بصحة العامل، وضمان استمرار الأنشطة الإنتاجية، ومساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، واستمرارية عجلة الانتاج، مؤكدًا أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام محليًا وعالميًا.

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا المعتمدة، لتطعيم العمال في المواقع الإنتاجية لاستمرار النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن الدولة في تحمل تكلفة التطعيم.

يُذكر أن عددًا من جمعيات رجال الأعمال أطلقت مبادرة لتحمل أصحاب المصانع الكبرى تكلفة استيراد لقاح علاج فيروس كورونا، وذلك بهدف تطعيم جميع العاملين لديهم دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف، وذلك بهدف حماية الاقتصاد واستمرار العملية الإنتاجية في السوق المصري.

كانت وزارة الصحة اعلنت خلال الفترة الماضية أن عملية التطعيم ضد لقاح كورونا بدأت في عدد من المراكز المخصصة على مستوى المحافظات، حيث خصصت الوزارة 34 مركزًا في 27 محافظة، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وتبدأ عملية التطعيم في المراكز الأساسية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، ثم تبدأ بعدها كمرحلة ثانية في المراكز الواقعة في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.