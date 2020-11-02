يخت وكافيه رجال الاعمال.. قصة هروب الهضبة ودينا الشربيني من العدسات في الجونة

اعتاد النجم عمرو دياب كل عام، قضاء عطلة صيفية رفقة الفنانة دينا الشربيني في مدينة الجونة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن دوما ما كان يقابل بعض المتطفلين، الذين يحاولون التقاط صور له وفيديوهات بهواتفهم الخلوية بدون استئذانه، والتي كانت تتسبب له فى مشاكل عديدة منها دخوله فى مشاجرات بالأيدي، مثلما حدث عام 2018.

استطاع دياب هذا العام، الهروب بشكل كامل من المتطفلين في الجونة، بعد أن وصل للمدينة قبل حفل ختام المهرجان بثلاثة أيام، حيث قرر المكوث في البداية بيخت خاص رفقة دينا الشربيني، أما قضاء فترة الليل والسهر، فكان دوما متواجد بإحد الكافيهات الكبرى بالمدينة، التي لا يدخلها سوى الحاملين ببطاقات خاصة، وتكون تلك البطاقات لرجال الأعمال، أصدقاء ملاك المدينة أو المقيمين فيها، التي يمنع فيه تماما التصوير بدون استئذان.

عمرو دياب، كان أحيا حفل على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقدم خلاله أكثر من 15 أغنية من بينها الليلة، ويتعلموا ودا لو اتساب وميال وشوقنا والعالم الله وتملي معاك، والجو جميل ومتخافيش وقمرين وبحبه وأجمل عيون.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل عمرو دياب، وتفاعلت مع جميع الأإغاني التي قدمها "الهضبة" خلال الحفل ولكنها لم تظهر خلال المهرجان مطلقا حتى انها لم تظهر على ريد كاربت المهرجان مثلما فعلت خلال الدورات السابقة واكتفت بالظهور فى الحفل.

جدير بالذكر أن دياب قام بغناء اغنية الجو جميل لاول مرة بشكل حي فى الحفل بعد طرحها بساعات بشكل رسمي.